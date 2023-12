Ultimi biglietti per il Capodanno con Marco Mengoni a Cagliari. Le informazioni utili

Cagliari

Da Oristano trasferta in autobus: come prenotare



Ultimi giorni per decidere di passare il Capodanno 2024 a Cagliari: ci sono ancora posti disponibili per il tanto atteso concerto gratuito di fine anno del cantante Marco Mengoni. E da Oristano si organizzano degli autobus per la trasferta.

Per avere accesso al concerto, di dovrà esibire uno biglietti gratuiti messi a disposizione dal Comune. Sono due i varchi d’accesso per i quali prenotare i biglietti: già esauriti i biglietti di ingresso dal varco sul lato Coni, ma è ancora possibile prenotare per l’accesso da via Pessagno. Il link di prenotazione è disponibile qui . Sono terminati i biglietti per le tribune riservate alle persone con disabilità motoria.

I 28.000 fortunati che saranno riusciti a prenotare un posto avranno accesso alla Fiera a partire dalle 18. Si potrà entrare fino a poco prima delle 20, ora di inizio dell’intrattenimento musicale. Non sarà poi però consentito uscire nuovamente.

Il personale in servizio controllerà la carta d’identità e i biglietti, che sono nominativi e non cedibili. È vietato portare con sé ombrelli, bevande, cibo, borracce, trolley, animali e bici: la lista completa è disponibile qui .

Da Oristano, Fara Viaggi sta organizzando degli autobus. “Abbiamo ancora disponibilità: attendiamo altri iscritti per raggiungere la capienza massima. Le persone che hanno già effettuato la prenotazione dovranno attendere la nostra conferma”, hanno spiegato dall’azienda. “ Aspetteremo altre prenotazioni fino a tutta la giornata di oggi: in caso, è prevista la partenza alle 16 dal piazzale della stazione di servizio “La Virgola”. I passeggeri saranno accompagnati fino alla Fiera e riportati a Oristano alla fine del concerto. Tutte le informazioni sono disponibili sulla nostra pagina Facebook”.

Chi volesse raggiungere Cagliari con la propria auto, dovrà fare attenzione ai divieti di sosta e alle limitazioni alla viabilità pubblicate dal Comune. Qui l’elenco completo.

Promossa dal Comune del capoluogo e dalla Regione Sardegna, la serata vedrà come protagonisti numerosi artisti che saliranno sul palco della Fiera. A partire dalle 20 si alterneranno sul palco Simonluca, JFK, Andrea Laddo e Ven, con la presentazione di Valentina Caruso. Alle 23,30 circa al via l’esibizione di Marco Mengoni, che accompagnerà il pubblico all’anno nuovo.

Venerdì, 29 dicembre 2023