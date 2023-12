Ad Arborea quattro bioreattori per trattare le acque reflue ad alto contenuto di azoto

Arborea

La legge proposta da Emanuele Cera e approvata in Consiglio prevede un primo finanziamento di 550mila euro



Il Consorzio di bonifica dell’Oristanese riceverà dalla Regione un contributo 550mila euro – diviso fra gli anni 2023 e 2024 – per l’installazione ad Arborea di quattro bioreattori per il trattamento biologico dei reflui ad elevato contenuto di azoto.

Il finanziamento è previsto dalla legge regionale 396, proposta dal consigliere regionale Emanuele Cera e approvata in aula a novembre. “La necessità di questo intervento”, spiega Cera, “nasce dal richiamo che la Commissione Europea nel novembre del 2018 aveva inviato alle autorità italiane, per contestare il mancato rispetto degli obblighi di protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole, come previsto dalla direttiva 91/676/CEE”.

Dopo quella lettera di messa in mora, a gennaio del 2020 la Regione Sardegna aveva individuato le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVNOA) e disposto l’elaborazione entro un anno di un piano di azione. Da qui la necesità di stanziare risorse finanziarie aggiuntive, da destinare agli enti dovranno adottare e gestire gli interventi e occuparsi del monitoraggio per verificarne l’efficacia.

