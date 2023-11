Ultima tappa lunedì ad Arborea per l’Informatour 2023 di Coldiretti

Arborea

Incontro territoriale con i soci nella sala del Muba

Nove tappe nell’Oristanese per l’Informatour 2023, il ciclo di incontri organizzati da Coldiretti per parlare di norme per il settore agricolo e dell’allevamento, questioni fiscali, aggiornamento tecnico, programmi e impegni sindacali. L’ultimo appuntamento sarà lunedì ad Arborea (alle 10 nella sala del Muba, in corso Italia) e chiuderà il lungo percorso di condivisione.

Il tour era partito dall’Alto oristanese e in due mesi ha fatto tappa a Santu Lussurgiu, Cuglieri, Oristano, Narbolia, San Nicolò d’Arcidano, Ghilarza, Samugheo e Ales, con incontri ai quali hanno partecipato il presidente e il direttore di Coldiretti Oristano, Paolo Corrias ed Emanuele Spanò, la responsabile provinciale del patronato Epaca, Vitalia Cara, la responsabile provinciale del CAF, Francesca Schirru, la responsabile dell’amministrazione, Elisa Farris, e il responsabile provinciale del CAA, Luigi Fantasia.

“Contiamo di portare nel territorio una maggiore presenza e interlocuzione tra associazione agricola e iscritti, recando in loco pratiche informazioni e pianificando iniziative funzionali alle diverse attività agricole e zootecniche e dei tanti pensionati del comparto e non solo”, ha spiegato il presidente provinciale, Paolo Corrias. “È importante una maggiore conoscenza sia delle attività (in tutti i settori) che coinvolgono le aziende, nonché delle leggi di settore rappresentano un valido aiuto nel pianificare il lavoro o beneficiare di interventi, misure di sostegno e sviluppo e consolidamento dei comparti”.

Per il direttore Emanuele Spanò, l’Informatour 2023 è stato “un confronto periodico con gli iscritti che ci consente di annotare eventuali criticità o problematiche, talvolta di dimensione locale ma rilevanti per le comunità, oltre che di dibatterle e trovare soluzioni direttamente con gli interessati. Dal confronto nascono sempre nuove idee e suggerimenti per predisporre una azione sia organizzativa che gestionale sempre più a misura di azienda”.