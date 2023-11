Installazione artistica e un minuto di silenzio a Santa Giusta, per ribellarsi alla violenza

Santa Giusta

Le iniziative di un gruppo spontaneo di cittadine in collaborazione con l’amministrazione comunale

Hanno deciso di utilizzare l’arte per parlare della violenza di genere. Quest’anno, in occasione del 25 novembre, il gruppo spontaneo “Donne di Santa Giusta” propone una installazione artistica temporanea nel piazzale davanti al municipio. L’iniziativa nasce in collaborazione con l’Assessorato comunale alla Cultura.

“Tramite passaparola abbiamo chiesto ad alcune studentesse e ad alcuni studenti della scuola e dell’Accademia d’arte, e ad alcune artiste adulte, di realizzare un’opera in libertà espressiva”, spiegano dall’associazione. Questo perché “l’arte è uno strumento efficace per diffondere valori positivi e contrastare la violenza intra ed extra familiare a danno delle donne”.

Le opere sottolineeranno l’importanza del numero 1522, che le vittime di violenza possono chiamare per chiedere aiuto.

I lavori saranno esposti domani e domenica, 25 e 26 novembre, in un’installazione temporanea nel piazzale del Comune.

Domani alle 10.30, sempre nello spazio antistante il municipio, il gruppo spontaneo di donne e gli amministratori di Santa Giusta deporranno un mazzo di fiori in memoria delle vittime di violenze e osserveranno un minuto di silenzio.

“Invitiamo la popolazione a partecipare”, dicono dall’associazione. “Parteciperanno all’iniziativa anche i plessi scolastici del nostro comune: ognuno nel cortile antistante la scuola realizzerà un allestimento sul tema della violenza contro le donne, per sensibilizzare i bambini e i ragazzi”.