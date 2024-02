Abbasanta

Perplessità da parte dei segretari Simone Testoni e Adriano Cabigiosu

“La direttrice Nuoro – Abbasanta taglierebbe fuori tutti i comuni del Marghine attualmente serviti da ARST S.p.A”, è quanto sostengono i segretari Ugl di Nuoro e Sassari, Simone Testoni e Adriano Cabigiosu, dopo aver partecipato alla riunione convocata dal Prefetto di Nuoro, per discutere lo studio di fattibilità sul progetto della linea ferroviaria. I due sindacalisti hanno espresso perplessità sul progetto che considerano “avveniristico e in controtendenza con il piano regionale dei trasporti che prevede il collegamento con porti e aeroporti”.

“Diverso sarebbe un progetto ferroviario che collegherebbe Nuoro con l’importante centro cittadino di Olbia, dotato di un Porto e aeroporto di grande rilevanza turistica”, spiegano.

“Il progetto”, contestano, “presenta moltissime difficoltà, in primis di sicurezza, poi di velocità del treno (che sono velocità reale, commerciale, media d’orario e simbolica), tutti aspetti che i lavori in corso dell’attuale linea Macomer-Nuoro stanno tenendo in considerazione e che consentono una velocità media di 70 kM/h, con velocità d’orario anche a 100 Km/h considerato l’imminente termine dei lavori sull’infrastruttura e l’arrivo delle nuove Unità di Trazione”.

L’annuncio della realizzazione della tratta era arrivato lo scorso mese di ottobre. Ad agosto Rfi aveva avviato lo studio di fattibilità per i 50 chilometri di percorso, dopo un incontro al ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, e aveva assicurato il proseguimento dello studio tecnico, con sopralluoghi sul territorio.

Mercoledì, 7 febbraio 2024