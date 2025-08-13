Ucraina, Trump: "I leader europei vogliono vedere un accordo"

(Adnkronos) - "Tra poco parlerò con i leader europei. Sono persone straordinarie che vogliono vedere un accordo chiuso" sull'Ucraina. E' quanto scrive Donald Trump su Truth Social poco prima della videoconferenza di questo pomeriggio con i leader europei, i vertici di Ue e Nato e Volodymyr Zelensky. Una sorta di pre vertice virtuale in vista del faccia a faccia che il presidente Usa avrà venerdì in Alaska con Vladimir Putin.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie