(Adnkronos) - "Tra poco parlerò con i leader europei. Sono persone straordinarie che vogliono vedere un accordo chiuso" sull'Ucraina. E' quanto scrive Donald Trump su Truth Social poco prima della videoconferenza di questo pomeriggio con i leader europei, i vertici di Ue e Nato e Volodymyr Zelensky. Una sorta di pre vertice virtuale in vista del faccia a faccia che il presidente Usa avrà venerdì in Alaska con Vladimir Putin.
