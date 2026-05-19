(Adnkronos) - Guerra in Ucraina, almeno sei morti e 34 feriti nelle ultime 24 ore a causa dei nuovi attacchi russi. È quanto riferiscono le autorità regionali, mentre Mosca intensifica la campagna contro le infrastrutture energetiche ucraine con il terzo giorno consecutivo di raid sugli impianti del gas gestiti dalla compagnia statale Naftogaz.

Secondo l’azienda, nelle prime ore del mattino droni russi hanno colpito diverse infrastrutture del gas nell’oblast’ di Chernihiv, provocando danni ad “attrezzature di importanza critica”. Il personale di uno degli impianti è stato evacuato e non si registrano vittime nei siti industriali.

Nella notte la Russia ha lanciato 209 droni, in prevalenza velivoli d’attacco a lungo raggio di tipo Shahed, come riferito dall’aeronautica militare ucraina. Le difese aeree di Kiev hanno abbattuto o neutralizzato 180 droni, ma diversi attacchi hanno comunque raggiunto le regioni orientali e meridionali del Paese.

A Kharkiv, nel distretto di Novobavarsky, i droni hanno colpito aree residenziali provocando tre feriti e danneggiando almeno 25 abitazioni private e un condominio. Le squadre di soccorso hanno estratto due persone dalle macerie, mentre si teme che una terza sia rimasta intrappolata.

Nella regione di Odessa, nel distretto di Izmail, un attacco aereo ha danneggiato infrastrutture portuali strategiche. Le autorità locali precisano che la maggior parte dei velivoli è stata intercettata in zone non abitate e non si registrano vittime.

Nel frattempo, Mosca ha annunciato l’avvio di tre giorni di esercitazioni sulle forze nucleari strategiche. Il ministero della Difesa russo ha confermato che le manovre, in programma dal 19 al 21 maggio, coinvolgono forze missilistiche strategiche, flotte del Nord e del Pacifico e aviazione a lungo raggio.

Durante i colloqui della scorsa settimana a Pechino, il presidente cinese Xi Jinping avrebbe detto all’ex presidente americano Donald Trump che il leader russo Vladimir Putin potrebbe in futuro pentirsi dell’invasione dell’Ucraina. Lo rivela il Financial Times, citando fonti informate sui colloqui che si sarebbero svolti nell’ambito di un vertice con una sezione dedicata al conflitto in Ucraina.

Secondo le stesse fonti, durante l’incontro Trump avrebbe anche proposto a Xi una possibile collaborazione tra Stati Uniti, Cina e Russia su alcuni dossier internazionali, incluso un fronte comune contro la Corte penale internazionale (Cpi). Un’ipotesi che includerebbe anche Mosca, nonostante i tre Paesi non aderiscano allo Statuto di Roma.

Sempre secondo il quotidiano britannico, il presunto commento di Xi su Putin sarebbe considerato inedito rispetto alle posizioni pubbliche finora espresse da Pechino, che in passato ha mantenuto una linea più prudente sul conflitto in Ucraina. Le fonti citate dal Financial Times ricordano inoltre come l’incontro tra Xi e Trump si sia svolto in un momento di stallo della guerra, con l’Ucraina che ha rafforzato la propria capacità di colpire obiettivi russi tramite l’uso di droni.