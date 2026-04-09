Ucraina, Putin annuncia il cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa. Zelensky accetta

(Adnkronos) - Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato oggi, giovedì 9 aprile, l'entrata in vigore di un cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa nella guerra contro l'Ucraina. "Per decisione del Comandante Supremo, Vladimir Putin - si legge nella nota del Cremlino -, in occasione della prossima festività della Pasqua ortodossa viene dichiarato un cessate il fuoco dalle ore 16 dell'11 aprile fino alla fine della giornata del 12 aprile 2026".

"L'Ucraina ha dichiarato più volte che siamo pronti a misure simmetriche" ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X. "Quest'anno abbiamo proposto una tregua durante le festività pasquali e agiremo di conseguenza. Le persone hanno bisogno di una Pasqua senza minacce e di un reale progresso verso la pace, e la Russia ha la possibilità di non tornare ad attaccare dopo le festività".