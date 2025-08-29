Ucraina, Macron: "Senza accordo lunedì Putin si sarà preso gioco di Trump". L'ira di Mosca

(Adnkronos) - ''Senza un accordo lunedì, Putin si sarà preso gioco di Trump''. E' quanto ha detto oggi, venerdì 29 agosto, il presidente francese Emmanuel Macron nel corso di un punto stampa con il cancelliere tedesco Friedrch Merz. Il riferimento di Macron è alle due settimane di tempo che Trump ha concesso a Putin per arrivare a un accordo per la pace in Ucraina durante l'incontro che i due leader hanno tenuto in Alaska lo scorso 15 agosto.

Macron ha sostenuto che Putin è ''un ipocrita'' che mostra una ''deriva autocratica'' e porta avanti un ''imperialismo revisionista dei confini internazionali''. "Quando diciamo che c'è un orco alle porte dell'Europa, credo che descriviamo ciò che i georgiani, gli ucraini e molte altre nazioni sentono profondamente", ha dichiarato Macron.

Secondo il presidente francese i "prossimi giorni saranno decisivi" affinché Mosca dia segni della sua volontà di porre fine al conflitto, come auspicato dal presidente americano Donald Trump. Durante un incontro a Tolone con il suo omologo tedesco Friedrich Merz, Macron ha aggiunto che i leader francese e tedesco parleranno con Trump "questo fine settimana", ognuno per conto suo separatamente.

Parigi e Berlino continueranno, aggiunge Macron, a esercitare "pressioni" affinché vengano imposte ulteriori sanzioni a Mosca. "Siamo pronti per costringere la Russia a tornare al tavolo dei negoziati" sulla guerra in Ucraina, conclude.

Ministero Esteri russo: "Macron volgare, definendo Putin orco ha superato il limite"

Il capo dell'Eliseo è stato attaccato dalla portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova per quelli che lei ha definito ''insulti volgari'' a Putin e al popolo per aver descritto il leader del Cremlino come ''un orco'' e ''un predatore''. Secondo quanto riferito dall'agenzia Ria Novosti ha aggiunto che il presidente francese ''ha oltrepassato il limite della ragione, ma anche quello della decenza'', insultando "l'intera Russia e il suo popolo''.

Francia e Germania: "Russia non ferma la guerra"

"Nonostante gli intensi sforzi diplomatici, la Russia non mostra alcuna intenzione di fermare la sua guerra di aggressione contro l'Ucraina". Per questo, la Francia e la Germania forniranno maggiori difese aeree all'Ucraina, "la luce dei massicci attacchi russi" delle ultime settimane. Lo hanno sottolineato il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz in una dichiarazione congiunta al termine di una riunione del governo franco-tedesco nel sud della Francia.

Parigi e Berlino hanno, inoltre, annunciato che avvieranno al massimo livello "un dialogo strategico, guidato dalla presidenza francese e dalla cancelleria tedesca, con la partecipazione dei ministeri degli Esteri e della Difesa".

Von der Leyen: "Putin è un predatore"

"I rischi di cui ci avevano avvertito i Paesi del Baltico si sono purtroppo materializzati: la brutale guerra della Russia contro l'Ucraina è ora giunta al suo quarto anno. Putin è un predatore, i suoi 'proxy' hanno preso di mira per anni le nostre società, con attacchi ibridi e informatici" ha affermato la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, parlando in conferenza stampa da Helsinki.

