(Adnkronos) - Andryi Parubyi, già presidente del Parlamento ucraino e segretario del Consiglio di sicurezza nazionale ucraino, è stato ucciso nel corso di una sparatoria a Leopoli. Lo conferma il presidente Volodymyr Zelensky in un post su X, citando il ministro degli Interni Ihor Klymenko e il procuratore generale Ruslan Kravchenko. "Le mie condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari. Tutte le forze e i mezzi necessari sono impegnati nell'indagine e nella ricerca dell'assassino", aggiunge Zelensky.
In mattinata la Polizia Nazionale aveva dichiarato che una figura politica era stata assassinata dopo una sparatoria nella città di Leopoli, nell'Ucraina occidentale.
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it
Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM
o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie