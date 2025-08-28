Ucraina, attacco a Kiev: 19 morti, tra cui 4 bambini. Danni a uffici Ue. Meloni: "Russia non crede nel negoziato"

(Adnkronos) - Sale a 19 morti, tra cui quattro bambini, il bilancio delle vittime dell'attacco su Kiev, condotto dalle forze armate russe con droni e missili. Lo ha reso noto il Servizio di emergenza statale dell'Ucraina con un nuovo aggiornamento sulle operazioni di soccorso nella capitale, precisando che tra le vittime c’è anche un bambino di appena due anni. Le squadre di soccorso continuano a lavorare senza sosta tra le macerie degli edifici colpiti, riporta Sky News, alla ricerca di eventuali sopravvissuti e di persone rimaste intrappolate.

Intanto i soccorritori continuano a scavare sotto le macerie degli edifici colpiti in cerca di eventuali sopravvissuti. Decine i feriti, tra cui 10 bambini. Nell'attacco sono stati colpiti condomini, uffici e scuole per un totale di 100 strutture, ha precisato il sindaco Vitali Klitschko. Danneggiati anche uffici Ue e la sede del British Council.

"I russi non stanno scegliendo di porre fine alla guerra, ma solo di lanciare nuovi attacchi'', ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Per questo, ha sottolineato, ''è fondamentale ora che il mondo risponda con fermezza''.

"Gli intensi attacchi di questa notte su Kiev dimostrano chi sta dalla parte della pace e chi non ha intenzione di credere nel percorso negoziale" scrive su X la premier Giorgia Meloni. "I nostri pensieri vanno al popolo ucraino, ai civili, ai familiari di vittime inermi, tra cui anche bambini, degli insensati attacchi russi", conclude la presidente del Consiglio.

Nel corso del vertice sull'Ucraina, rende noto Palazzo Chigi, "è stato ribadito come non sia prevista alcuna partecipazione italiana a un'eventuale forza multinazionale da impegnare in territorio ucraino".

Dmitry Peskov, portavoce del leader russo Vladimir Putin, ha dichiarato che il mortale attacco russo su Kiev nella notte tra il 27 e il 28 agosto è stato "un successo". Lo riporta il sito di notizie ucraino Ukrainska Pravda, citando notiziari russi allineati al Cremlino. Peskov ha affermato che gli attacchi ucraini alle infrastrutture russe continuano e ha aggiunto che Mosca "resta interessata a proseguire il processo di negoziazione per risolvere la crisi ucraina".

Secondo l'Aeornautica militare ucraina la Russia ha fatto partire 598 droni e ha lanciato 31 missili balistici contro l'Ucraina. Abbattuti, riferiscono, 563 droni e 26 missili.

Per il capo dell'amministrazione militare della città, Tymur Tkachenko, la capitale è finita nel mirino di un attacco con droni Shahed, droni esca, missili da crociera e missili Kinzhal che hanno provocato danni in oltre 20 zone della città. Nel distretto di Darnytskyi è crollato un edificio residenziale di cinque piani e un altro di 16 risulta danneggiato, come un'altra abitazione e un asilo. Nella zona di Dniprovskyi sono stati segnalati incendi, così come in quelle di Shevchenkivskyi e Solomyanskyi. Notizie di danni anche dai distretti di Holosiivskyi, Obolonskyi e Desnianskyi.

''Un'altra notte di bombardamenti incessanti da parte della Russia ha colpito infrastrutture civili e ucciso innocenti. Ha attaccato anche la nostra delegazione Ue a Kiev. Il personale della nostra delegazione è al sicuro'', ha scritto in un post su 'X' la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, aggiungendo che ''la Russia deve cessare immediatamente i suoi attacchi indiscriminati contro le infrastrutture civili e unirsi ai negoziati per una pace giusta e duratura''.

Danneggiata anche la sede del British Council a Kiev nell'attacco russo delle scorse ore. Ferita una delle guardie: ''A seguito dell'attacco di ieri sera a Kiev, il nostro ufficio è stato gravemente danneggiato e rimarrà chiuso al pubblico fino a nuovo avviso''. Inoltre, recita il post, ''sebbene le risposte potrebbero subire ritardi, la nostra collaborazione con i partner ucraini nel campo dell'istruzione e della cultura continua''.

Stando alla ricostruzione del Kyiv Independent, le prime esplosioni a Kiev sono state avvertite intorno alle 21.30 di ieri sera quando il sindaco, Vitali Klitschko, ha confermato che era entrata in azione la difesa aerea. Poi è tornata in azione intorno alla mezzanotte, ha riferito Tkachenko, per un gruppo di droni rilevati in avvicinamento a Kiev. Altre esplosioni sono state segnalate intorno alle 3 di oggi e Tkachenko ha denunciato un attacco "massiccio" con missili balistici, senza risparmiare accuse alla Russia. Poi ancora, è la ricostruzione del Kyiv Independent, Kiev, come altre regioni ucraine, è finita nel mirino di un'altra ondata di missili da crociera intorno alle 5.30 e nuove esplosioni sono state avvertite quando i soccorritori erano al lavoro.

"Questi missili e droni d'attacco russi oggi sono una risposta chiara a tutti coloro nel mondo che, per settimane e mesi, hanno spinto per un cessate il fuoco e la diplomazia vera",aveva già scritto Zelensky. "La Russia sceglie i missili balistici invece del tavolo dei negoziati - aveva incalzato - Sceglie di continuare a uccidere invece di porre fine alla guerra. E questo significa che la Russia non teme conseguenze. La Russia approfitta ancora del fatto che almeno parte del mondo chiude gli occhi di fronte all'uccisione di bambini e cerca scuse per Putin".

Il presidente ucraino fa poi esplicitamente riferimento a Cina e Ungheria: "Ci aspettiamo una reazione da parte della Cina a quanto sta accadendo. La Cina ha ripetutamente chiesto di non allargare la guerra e ha più volte chiesto un cessate il fuoco. Questo non accade a causa della Russia - si legge nel post - Ci aspettiamo una reazione da parte dell'Ungheria. La morte dei bambini dovrebbe suscitare emozioni molto più forti di qualsiasi altra cosa. Ci aspettiamo una risposta da tutti coloro che nel mondo hanno chiesto la pace ma che ora, sempre più spesso, restano in silenzio invece di prendere posizioni".

La Russia aveva dichiarato di aver preso di mira siti militari negli attacchi notturni contro l'Ucraina e di aver utilizzato missili ipersonici. "Nella notte le forze armate della Federazione Russa hanno lanciato un attacco contro le imprese del complesso militare-industriale e le basi aeree militari in Ucraina", ha dichiarato il ministero della Difesa russo in una nota sui social media.

"A Mosca abbiamo nominato l'ambasciatore Beltrame, che è stato ambasciatore a Vienna ed è attualmente consigliere diplomatico del ministro Giorgetti" ha annunciato il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani nel corso di una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato la riforma della Farnesina. Piccioni diventa segretario generale del ministero Esteri per affari politici. Tajani ha quindi annunciato che ''l'attuale ambasciatrice italiana a Mosca, Cecilia Piccioni, diventerà il segretario generale del ministero degli Esteri per gli affari politici''. Piccioni ha assunto l'incarico di ambasciatrice italiana in Russia il 15 luglio del 2024 prendendo il posto di Giorgio Starace.

"Ho appena parlato con il presidente Volodymyr Zelensky, poi con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, a seguito del massiccio attacco contro Kiev che ha colpito anche i nostri uffici dell’Ue. Vladimir Putin deve sedersi al tavolo dei negoziati", scrive in un post su X von der Leyen.

"Dobbiamo garantire una pace giusta e duratura per l’Ucraina con impegni di sicurezza solidi e credibili, che trasformino il Paese in un porcospino d’acciaio", ha aggiunto von der Leyen, facendo riferimento alla strategia di militarizzazione del Paese al punto tale da renderlo un obiettivo indesiderabile per la Russia. "L’Europa farà pienamente la sua parte. Il nostro strumento di difesa Safe, ad esempio, sarà importante per rafforzare le coraggiose forze armate ucraine", conclude.

