Ucei denuncia Iacchetti: "Con le sue parole demonizza Israele e il popolo ebraico"
L'Ucei ha presentato una denuncia contro Enzo Iacchetti per ''le sue parole e modi di demonizzare Israele e il popolo ebraico ribadendo pregiudizi che per millenni hanno alimentato l'antisemitismo''. Lo fa sapere l'Unione delle comunità ebraiche italiane.
''Speravamo che almeno le parole del Papa fossero prese sul serio - aggiunge l'Ucei nella nota -. Ci sono temi sui quali lo show non può né iniziare né andare avanti''.
