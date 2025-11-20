L'Ucei ha presentato una denuncia contro Enzo Iacchetti per ''le sue parole e modi di demonizzare Israele e il popolo ebraico ribadendo pregiudizi che per millenni hanno alimentato l'antisemitismo''. Lo fa sapere l'Unione delle comunità ebraiche italiane.

''Speravamo che almeno le parole del Papa fossero prese sul serio - aggiunge l'Ucei nella nota -. Ci sono temi sui quali lo show non può né iniziare né andare avanti''.