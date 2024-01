Ubriaco terrorizza i passeggeri dell’autobus con una pistola: denunciato

Cagliari

I carabinieri hanno sequestrato una Beretta calibro 92, a piombini



Terrorizzava i passeggeri dell’autobus, impugnando una pistola: un giovane immigrato nordafricano è stato denunciato dai carabinieri.

Il fatto è avvenuto nella serata di ieri a Cagliari. L’uomo, un tunisino residente ad Assemini, è stato segnalato dagli altri passeggeri dell’autobus CTM della linea 9. Era visibilmente ubriaco e con una pistola in mano spaventava le altre persone a bordo.

Dopo alcune richieste di aiuto al 112, una pattuglia dei carabinieri ha raggiunto il mezzo del CTM fermo al capolinea di piazza Matteotti e hanno immobilizzato e perquisito lo straniero. Aveva in tasca una pistola Beretta calibro 92 a piombini, priva di tappo rosso di sicurezza. Li pistola è stata sequestrata.

Il giovane immigrato, noto per precedenti vicende giudiziarie, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

Martedì, 2 gennaio 2024