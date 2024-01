Sclerosi multipla: nuovo anno nel segno della ripartenza per l’Aism di Oristano, con tanti progetti

Oristano

Il programma di Fabrizio Fiori, neo presidente della sezione oristanese

Nel 2018 alla fine di novembre era entrato nell’associazione e cinque anni dopo è stato scelto per guidarla: il nuovo presidente della sezione oristanese dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Fabrizio Fiori, è già al lavoro per proseguire le attività del sodalizio, che conta 152 iscritti. Il primo impegno sarà il 27 gennaio a Tramatza: “Sarà un’iniziativa di sensibilizzazione sulla volontà testamentaria”, anticipa Fiori. “È promossa, da oltre 20 anni, dall’Aism e dall’Ordine nazionale del Notariato, nell’ambito della Settimana nazionale sui lasciti. Nell’Oristanese, questa edizione si svolgerà a Tramatza, patrocinata dall’Amministrazione comunale, con la presenza del notaio Edoardo Mulas Pellerano, che ha dato la sua disponibilità come relatore”. L’incontro si svolgerà a Casa Enna.

In calendario anche la partecipazione alle tradizionali manifestazioni nazionali per la raccolta fondi, con le quali AISM indirizza e finanzia la ricerca scientifica sulla malattia: “A marzo ci sarà Gardensia, iniziativa che promuoviamo in occasione della Giornata della donne, con la distribuzione di piante di gardenia o di ortensia. A fine maggio, nell’ambito della Giornata mondiale della sclerosi multipla, l’evento de Le erbe aromatiche”, spiega ancora Fabrizio Fiori. “Poi a ottobre tornano Le mele di Aism. Tutte le manifestazioni vedono la partecipazione dell’intera comunità oristanese nelle piazze dei tanti comuni della provincia, confermando una generosità dei donatori il cui coinvolgimento è, purtroppo, motivato dalla diffusione della malattia”.

“I nostri tanti volontari e soci non mancheranno di spendersi perché gli eventi raggiungano risultati che consentano di garantire la sostenibilità economica della sezione, con l’obiettivo di dare concrete risposte ai bisogni delle persone con sclerosi multipla e dei loro familiari”, spiega ancora il presidente dell’Aism di Oristano.

Altra importante attività dell’associazione è quella di garantire una vacanza in strutture turistiche accessibili: “Un servizio molto importante, soprattutto per chi ha ridotta mobilità”, spiega Fabrizio Fiori. “Sono soggiorni riservati a persone che non riuscirebbero altrimenti a passare qualche giorno di vacanza in serenità”.

Oltre alle attività che l’associazione porta in piazza, ce ne sono altre che si svolgono nella sede in via Parpaglia 42: “Alle persone colpite dalla sclerosi multpla offriamo innanzi tutto supporto psicologico, fondamentale per chi ha avuto una diagnosi di recente”, spiega il presidente Fiori. “Poi oranizziamo ad esempio corsi di yoga, per migliorare l’abilità e l’elasticità. Sono attività molto seguite e apprezzate”. Un altro importantissimo servizio offerto è quello di sostegno, compresa l’assistenza legale per quanti con la malattia potrebbero dover affrontare discriminazioni sui luoghi di lavoro.

L’associazione sta tornando al livello di adesioni raggiunto prima del commissariamento: “È grazie al commissario Achille Foggetti se siamo riusciti a riportarla a numeri importanti, ed è grazie al suo lavoro se riscuotiamo credibilità con le tante attività sociali messe in campo, cofinanziate dalla Regione Sardegna”, sottolinea Fiori, ricordando l’impegno di chi lo ha preceduto.

Un valido aiuto arriva anche dai ragazzi del Servizio civile universale: “È anche grazie a loro se riusciamo a offrire con continuità servizi di accompagnamento, con i mezzi attrezzati dell’associazione”, spiega Fiori. “Ora sono due e si occupano del trasporto dei soci alle visite e ai controlli”. Qualcuno tra i vecchi ragazzi che hanno prestato servizio in Aism ora è diventato socio: “Uno degli attuali consiglieri si è tesserato dopo aver completato il servizio”, spiega Fabrizio Fiori. “La nostra associazione è aperta a tutti: chiunque può fare il volontario, non solo le persone con la malattia o i loro familiari”.

Insomma, il lavoro per il nuovo presidente non manca: un impegno che Fiori condivide con l’intero consiglio direttivo e con l’assemblea dei soci. “Io sono il presidente, ma è fondamentale il contributo di tutte le persone che si riconoscono nell’Associazione, che si batte per le persone, i diritti e la ricerca”, conclude Fabrizio Fiori, che sottolinea di sentire “il peso della responsabilità di continuare a migliorare ciò che ha fatto il commissario, e far crescere il movimento”.

Le porte della sede dell’Aism sono aperte per tutti: chiunque volesse avvicinarsi alla realtà dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla può bussare in via Parpaglia tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30 e il mercoledì e il giovedì anche il pomeriggio, dalle 15.30 alle 18. Troverà sempre la giusta risposta.

Martedì, 2 gennaio 2024