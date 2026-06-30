Stintino, Turista Muore per un Malore fatale mentre Fa il Bagno alle Tonnare

STINTINO – Una tragedia ha colpito le splendide acque delle Tonnare di Stintino nel primo pomeriggio di oggi. Una turista italiana di 84 anni ha perso la vita dopo essere stata colta da un improvviso malore mentre faceva il bagno.

I Soccorsi

I presenti sulla spiaggia, tra cui un bagnino e un bagnante, hanno immediatamente cercato di rianimare la donna, praticandole le manovre di primo soccorso in attesa dei soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale del 118, e a causa della gravità della situazione è stato attivato anche l'elicottero dell'Areus. Purtroppo, per la turista non c'è stato nulla da fare.

Il Viaggio in Sardegna

La donna, che era arrivata in Sardegna con un viaggio organizzato, era in vacanza per godersi il mare e il paesaggio dell'isola. Il suo decesso ha gettato nello sconforto i familiari e gli altri partecipanti al gruppo turistico, che in queste ore stanno vivendo un momento di grande dolore. Le autorità stanno seguendo la vicenda per fornire il necessario supporto.