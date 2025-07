Turismo dentale, nuove prospettive di continuità assistenziale in Italia

(Adnkronos) - Circa 200mila italiani scelgono ogni anno di fare cure odontoiatriche all'estero in cerca di cure di qualità a costi accessibili, unendo in più il piacere del viaggio. Il turismo dentale è ormai più di una tendenza. In questo contesto Medico Clinic, clinica dentale di Istanbul, per garantire continuità assistenziale, prevede, entro il 2025, di aprire la sua prima clinica nel nostro Paese, distinguendosi da quanto offerto e rispondendo così a un'esigenza crescente. I dati dell'Osservatorio Compass mostrano che il 36% delle persone è interessato all'idea di farsi curare all'estero (con il 77% dei 'veterani' pronto a ripetere l'esperienza), specialmente per protesi, impianti e terapie parodontali, spinti da un risparmio economico che può raggiungere il 60%. Non è solo una questione di costo: fattori sociali, economici e culturali trasformano queste cure in un vero e proprio miglioramento dello stile di vita, un simbolo di successo e benessere che va ben oltre l'aspetto estetico, abbracciando la salute orale nella sua totalità.

Forte di oltre 28mila sorrisi trasformati in 8 anni, Medico Clinic - riporta una nota - risponde alle esigenze dei pazienti con standard elevatissimi, tecnologie all'avanguardia e un approccio integrato che pone il comfort al centro dell'esperienza di cura. Tutti i trattamenti sono eseguiti con elevati standard di sicurezza, qualità e igiene, garantiti da certificazioni ISO 9001 e riconoscimenti del Ministero della Salute e del Turismo turco. Un aspetto cruciale e spesso trascurato nel panorama del turismo dentale, ma di fondamentale importanza per i pazienti, è l'assistenza anche una volta rientrati in Italia. Il timore di complicazioni o la necessità di ulteriori cure dopo il rientro in Italia rappresenta una barriera significativa che molti concorrenti non riescono ad affrontare. Al contrario, Medico Clinic fa della continuità assistenziale il proprio elemento distintivo. Con un approccio proattivo e innovativo la clinica oltre a un supporto completo post-intervento, sta avviando collaborazioni strategiche con chirurghi orali affiliati a ospedali pubblici di Milano e Roma, garantendo così ai pazienti la serenità di contare su un odontoiatra di riferimento anche sul territorio nazionale.

Questo approccio non solo eleva gli standard di cura, ma elimina una delle principali incertezze per chi sceglie il turismo dentale. Questo impegno verso la continuità assistenziale si concretizzerà ulteriormente con un passo decisivo: l'apertura della prima clinica italiana, prevista entro la fine del 2025. Questa iniziativa non è solo un'espansione, ma un chiaro segnale dell'impegno di Medico Clinic nel creare un ponte solido tra l'eccellenza delle cure all'estero e la tranquillità di un follow-up in Italia, distinguendosi nettamente dai competitor per supporto di eccellenza anche post-viaggio.

Il team medico di Medico Clinic, composto da oltre 20 professionisti odontoiatrici con più di 12 anni di esperienza media individuale, è guidato dal direttore Dr. Wasim, che vanta oltre 15 anni di esperienza in implantologia e protesi avanzata, con un focus su tecniche minimamente invasive e odontoiatria digitale. Il team è specializzato in trattamenti personalizzati, supportato da un laboratorio odontotecnico digitale interno, dotato di tecnologie come i sistemi 3D per l'implantologia guidata e strumenti per il Digital Smile Design. Oltre alle 9 sale operative attrezzate con le più moderne tecnologie, Medico Clinic utilizza solo impianti dentali di marchi globali (Straumann, BEGO, Implantswiss, BioHorizons®) e materiali premium.

"La nostra missione è offrire un'esperienza odontoiatrica di eccellenza che unisce tecnologia avanzata, qualità clinica e comfort per il paziente - dichiara Bülent Kaya, CEO & Founder di Medico Clinic - Investiamo costantemente in innovazione e in competenze specialistiche per garantire standard internazionali elevati e percorsi di cura personalizzati. Il nostro obiettivo è accompagnare i pazienti italiani in un processo sicuro, trasparente e di alto livello, trasformando non solo il sorriso, ma l'intera esperienza di cura".

Oltre a tempistiche di realizzazione rapida, una pianificazione personalizzata che mette al centro il paziente con le proprie specifiche esigenze di un approccio individualizzato, che sia indice di sicurezza e rispetto per il paziente, sono gli standard che i cittadini devono ricercare. Il comfort al centro del percorso assistenziale con ambienti insonorizzati, attrezzature antirumore, opzioni di sedazione rilassante e tecnologie a bassa dose di radiazione sono standard di Medico Clinic che adotta. Inoltre - conclude la nota – la clinica assicura ai suoi pazienti internazionali un'esperienza confortevole e di alta qualità, grazie a un team multilingue specializzato, in grado di abbattere le barriere linguistiche.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie