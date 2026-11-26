Tumore al seno, in Sardegna circa 1600 nuovi casi all'anno - Notizie

Sono 56mila i nuovi casi di tumore al seno diagnosticati in Italia nell'anno precedente "di cui circa 1600 in Sardegna". Un dato, quello dell'Isola, in linea con quello dell'anno precedente, che conferma un andamento di circa 1600 nuove diagnosi ogni anno. Le nuove strategie puntano a trattamenti sempre più personalizzati, capaci di intervenire sulla malattia, riducendo quando possibile l'invasività delle cure, con tecnologie avanzate e terapie mirate per migliorare la prognosi e la qualità della vita delle pazienti con tumore al seno. Sono questi i principali progressi nella cura del carcinoma mammario che saranno al centro della 14/a edizione del congresso "Breast Cancer Update", in programma sabato 28 novembre nella sala congressi della Cittadella universitaria di Monserrato, sotto il coordinamento scientifico di Massimo Dessena, direttore di Senologia Chirurgica dell'Aou di Cagliari, e dell'oncologo Daniele Farci.

Nelle forme iniziali del carcinoma mammario, dice Massimo Dessena, "si afferma un approccio conservativo, basato sulla riduzione dell'invasività degli interventi chirurgici, sia a livello mammario sia ascellare, anche attraverso tecniche robotiche ed endoscopiche. Nelle forme più aggressive e avanzate, invece, dice l'oncologo Daniele Farci, «le nuove terapie mirate offrono prospettive di miglioramento della prognosi e della qualità della vita".

Il congresso di sabato 28 novembre prende il via alle 9 con i saluti delle autorità. Specialisti provenienti da importanti istituzioni nazionali, dice ancora il direttore di Senologia Chirurgica del Policlinico Duilio Casula, "si confronteranno con i professionisti della Sardegna sulle innovazioni diagnostiche e terapeutiche, dalla chirurgia ai trattamenti farmacologici, fino alla diagnostica per immagini e all'anatomia patologica".





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