(Adnkronos) - Addio a Michael Giles, batterista e cantante cofondatore dei King Crimson: aveva 84 anni. La notizia della morte dell'artista è stata condivisa dall'etichetta della band, la DGM Live, sul sito ufficiale.

"È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Michael Giles, batterista visionario, compositore e cofondatore dei King Crimson, deceduto lunedì 23 novembre 2026 all’età di 84 anni - si legge - Nato a Winton, Bournemouth, il 1° marzo 1942, Michael ha iniziato la sua carriera musicale sulla costa meridionale dell’Inghilterra. Nel 1967, insieme al fratello Peter Giles e a Robert Fripp, ha fondato i Giles, Giles and Fripp. Il trio ha pubblicato 'The Cheerful Insanity of Giles, Giles and Fripp' nel 1968, gettando le basi per quella che in seguito sarebbe diventata la band King Crimson. Insieme a Robert Fripp, Greg Lake, Ian McDonald e Peter Sinfield, Michael ha contribuito in modo determinante ad affermare i King Crimson come una delle band più innovative e influenti nella storia della musica progressiva".

La causa del decesso non è stata resa nota. "La sua straordinaria immaginazione ritmica, la sensibilità musicale e l’approccio estremamente creativo alla batteria furono fondamentali per il suono pionieristico della band, in particolare nel rivoluzionario album di debutto del 1969, 'In the Court of the Crimson King'. Dopo aver lasciato la band, Michael tornò come musicista di sessione per il secondo album, 'In the Wake of Poseidon' - si legge ancora - Successivamente, Michael registrò l’acclamato album 'McDonald and Giles' insieme a Ian McDonald, altro fondatore dei Crimson. La sua lunga carriera come musicista di sessione lo portò a collaborare con una vasta gamma di artisti, tra cui Steve Winwood, Bryan Ferry, Leo Sayer, Anthony Phillips, Kevin Ayers, Greg Lake, Neil Sedaka, Yvonne Elliman, Rupert Hine, Roger Glover, Francis Monkman, Andy Summers, Peter Sinfield e la Penguin Cafe Orchestra".