Tubi led: falsi miti e luoghi comuni

Come ormai molti sanno, l’illuminazione led è in grado di offrire benefici importanti a chi la sceglie, soprattutto se confrontata alle altre tipologie di tecnologia luminosa. Le soluzioni led, anche in una prospettiva di ecosostenibilità, consentono di ridurre l’impatto ambientale in virtù della loro notevole efficienza energetica. L’investimento economico necessario per l’acquisto delle lampade led, per altro, può essere recuperato in tempi davvero veloci. Tuttavia, esistono ancora dei luoghi comuni errati a proposito dei led: vale la pena di provare a smentirli.

La durata dei tubi

I tubi neon si caratterizzano per una durata ottimale, ed è per questo motivo che un consumatore si potrebbe chiedere a che cosa serva passare ai tubi led . Ebbene, la ragione è molto semplice: i tubi led sono in grado di durare ancora di più. In virtù di un lungo ciclo di vita, il risparmio è consistente soprattutto in ambienti come i supermercati e i magazzini in cui la luce resta accesa per molto tempo; per di più, la sostituzione dei tubi esausti non è una passeggiata: al contrario, è molto impegnativa, dal punto di vista economico e non solo. I tubi neon patiscono, sin nelle prime 10mila ore di utilizzo, un importante decadimento luminoso, mentre la resa luminosa dei tubi a led rimane la stessa per almeno quattro quinti del ciclo di vita complessivo.

La resa dei colori dei tubi led

Per quanto riguarda la resa dei colori, è vero che le lampadine led di una volta offrivano prestazioni inferiori rispetto a quelle dei tubi neon tradizionali. A volte, addirittura, installando negli impianti luminosi di dimensioni più grandi vari tubi led, quella che ne scaturiva era una illuminazione disomogenea. Va detto che ora lo scenario è nettamente diverso, visto che quasi tutti i tubi vantano una resa dei colori non inferiore a 80-89 Ra. Lo sviluppo della tecnologia led ne ha garantito una comoda evoluzione, al punto che l’illuminazione di cui si può beneficiare è uniforme e con uno sfarfallio ridotto.

Le soluzioni offerte da Lampadadiretta

Lo shop online di Lampadadiretta mette a disposizione unicamente tubi led di ultima generazione: qui si trovano solo prodotti di qualità certificata, studiati e messi a punto per garantire un’esperienza di livello superiore. Su Lampadadiretta, più si compra e più si risparmia: in questo e-commerce, infatti, è possibile usufruire di prezzi personalizzati per gli acquisti di quantità importanti. Inoltre, la spedizione è gratis nel caso in cui si raggiunga un ordine minimo di spesa di 100 euro. Gli esperti di Lampadadiretta, infine, sono sempre a disposizione dei clienti che sono in cerca di informazioni e consigli su cosa comprare.

I reattori elettronici e quelli elettromagnetici

Nel momento in cui i tubi neon esausti vengono sostituiti, occorre controllare qual è il tipo di reattore che si possiede: può essere elettromagnetico o elettronico. Attualmente si trovano tubi led che sono compatibili con tutte e due le tipologie, il che contribuisce ad agevolare le operazioni di sostituzione. Una compatibilità ottimale con l’impianto viene garantita, per esempio, da prodotti come SubstiTube di Osram o InstantFit di Philips. Infine, ci sono dei tubi led che sono caratterizzati da un attacco girevole grazie a cui beneficiano di una flessibilità di installazione migliore.

Come identificare il tipo di reattore

Non è per nulla complicato riuscire a individuare il tipo di ballast con cui si ha a che fare. I ballast elettromagnetici o ferromagnetici presuppongono l’impiego dello starter, che è un apparecchio elettronico di piccole dimensioni grazie a cui è possibile accendere il tubo luminoso. All’interno dei tubi led per reattori elettromagnetici c’è uno starter per tubi led; se questo componente manca, è quasi sicuro che il ballast sia di tipo elettronico. Ma se si hanno dei dubbi, si può tagliare la testa al toro scegliendo i tubi universali, che – come il loro nome lascia intuire – sono compatibili con qualunque tipologia di reattore.