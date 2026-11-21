(Adnkronos) - Stasera, sabato 21 novembre, in prima serata su Canale5 torna l’appuntamento con una nuova puntata di 'Tu Si Que Vales'. A condurre la serata ricca di performance e storie capaci di emozionare, Martin Castrogiovanni, Elisabetta Canalis e Alessio Sakara che presentano con ironia e tanta allegria i numeri artistici sul palco.

Chi tra gli artisti in gara riuscirà a convincere la severa giuria composta da Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Paolo Bonolis, Maria De Filippi e Sabrina Ferilli (portavoce del popolo)?

A Belen Rodríguez il compito di scegliere e decretare chi dei cinque giudici l’ha divertita e convinta di piu’ nella gara dedicata alle interpretazioni canore di artisti italiani e internazionali.