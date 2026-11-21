Sokolov chiude stagione del Lirico di Cagliari e incanta con Schubert e Brahms - Notizie

Si è chiusa con una serata evento la Stagione concertistica del Lirico di Cagliari. Sul palco Grigorij Sokolov, considerato uno dei massimi pianisti del nostro tempo, ha conquistato la sala fino alla standing ovation al termine di un recital solistico intenso e magnetico.Atteso protagonista, il pianista russo, mostro sacro della tastiera, alla sua quarta presenza nel capoluogo sardo, ha restituito la forza emotiva e architettonica di due capisaldi della letteratura pianistica mondiale confermando una dote interpretativa fatta di ricchezza e oculatezza dei particolari, scandagliando con maestria ogni elemento della partitura.La serata si è aperta con la monumentale Sonata in Si bemolle maggiore 960 di Schubert, composta nel 1828 a meno di due mesi dalla morte dell'autore. La seconda parte è proseguita con la Sonata n. 3 in fa minore op. 5 di Brahms, scritta nel 1853 a soli vent'anni, definita da Schumann "come una sinfonia per pianoforte".A fine concerto Sokolov è tornato sul palco per concedere, come sua consuetudine, una lunga sequenza di bis fino ad arrivare a ben sei, ciascuno salutato da lunghi e calorosi applausi.Dopo i tre brani di Brahms, dalle 4 ballate e Rhapsody, ha il pianista proposto Chopin, Mazurka in Do diesis minore op. 30 n.4 e dai 24 preludi op. 28, n. 20 in do minore, per poi chiudere magnificamente con Bach, preludio in si minore."Con questi due capolavori e un'eccellenza interpretativa, si chiude una stagione preziosa, ricca e variegata", commenta il sovrintendente del Lirico Andrea Cigni. Una stagione che ha proposto cinque concerti sinfonico-corali, quattro sinfonici e tre cameristici. Tra i nomi Donato Renzetti, Maxim Vengerov, Polina Osetinskaya, Christopher Franklin, Pietari Inkinen, Paolo Fresu, Kim Bomsori, Michail Pletnëv, Ryan McAdams, The...

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