(Adnkronos) - "Avevo 36 anni quando è nata e è stata il mio miracolo. Il dono più bello che potessi avere. È stata luce e bellezza, era divertente e piena di pregi ma con la difficoltà di dare tanto, troppo peso al giudizio altrui". Comincia così la storia che mamma Mirna ha raccontato ieri sera nel corso della puntata di Tu si que vales in onda su Canale.

Una storia che ha commosso il pubblico in studio, Maria De Filippi, Paolo Bonolis e Sabrina Ferilli. La figlia di Mirna, Dea, il 4 ottobre 2024, esattamente due anni fa, si è tolta la vita a soli 15 anni. La difficoltà di accettarsi e di vedersi bella rispetto "a ciò che le vetrine social ci impongono", ha raccontato la mamma, "l’hanno spinta a compiere un gesto estremo".

Ma Mirna non si è chiusa nel dolore e ha deciso di aiutare altri giovani affinché nessun altro compia il gesto estremo della figlia. Per questo, la sua storia è diventata un appello all'uso consapevole dei social network.

"Ho scelto di non chiudermi nel dolore e ho voluto dare un senso al suo passaggio su questa terra. Non volevo che ricordassero Dea solo per quell’atto finale. Ho aperto l’associazione insieme a due professoresse e a due amiche di Dea e ci siamo messe in cammino. Non abbiamo lezioni da fare ai ragazzi, li guardiamo e proviamo a dire loro che sono meravigliosi nella loro unicità, che non si devono sentire sbagliati, emarginati, diversi rispetto ai modelli che vedono sui social", ha concluso.