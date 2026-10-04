Marcello Fois, il problema dell'Italia è l'istruzione - Notizie

(di Mauretta Capuano) Il "trauma della mancanza di istruzione" è questo il nodo del romanzo vincitore, con 83 voti, del Premio Campiello 2026, 'L'immensa distrazione' (Einaudi) di Marcello Fois. Ettore Manfrendini, l'ultranovantenne protagonista della storia, che è morto ma si sveglia per pochi secondi in cui rivede tutta la sua vita, è un uomo che non ha potuto istruirsi. "Il problema di questa nazione è l'istruzione.Risolverlo vuol dire superare una marea di problemi a carambola perché vuol dire avere persone con parole, con punti di vista, con senso critico, ma i giovani si sono abituati all'idea che forse l'istruzione non sia così necessaria perché ci sono tanti laureati a spasso. Istruirsi e leggere bene è un atto di civiltà. Più leggiamo, più saremo civili in questo Paese, più parole abbiamo e meno ci fregheranno le parole altrui" dice all'ANSA Fois il giorno dopo la vittoria della prima edizione del Premio Campiello al Lido di Venezia.Lo scrittore, 66 anni, avverte anche: "stiamo attenti perché a furia di considerare l'istruzione secondaria, gli azzeccagarbugli che girano per il mondo ci stanno facendo passare tutti per tramaglini ed è gravissima questa cosa. Questo è un momento particolarmente difficile per l'insegnamento".Manfredini, partito dalla povertà e nonostante non abbia studiato è diventato ricchissimo, ma gli resta il trauma della mancata istruzione. "Il romanzo si chiude quando lui in qualche modo risolve questo trauma infantile. Il lettore è davvero il personaggio più pericoloso che esista nella società. Una parola che non capisci una volta ti induceva ad andare al vocabolario a cercare il significato, adesso ti fa arrabbiare. Il mestiere dello scrittore è quello di farti uscire dalla lettura con tre o quattro parole che non avevi mai sentito, le aggiungi, le metti...

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