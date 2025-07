Al Campus Bio‑Medico un dirigente su due è donna: il nuovo Piano di Uguaglianza di Genere

(Adnkronos) - La Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio‑Medico pubblica il nuovo Piano di Uguaglianza di Genere relativo al triennio 2022‑2024: su 1.775 dipendenti le donne sono 1.075, pari al 61% del totale; negli ultimi tre anni gli ingressi sono stati 191, di cui 124 lavoratrici, e la leadership femminile è arrivata al 49% con 202 dirigenti donne nel 2024 (erano 171 nel 2022). Il documento, approvato dal Consiglio di amministrazione e ispirato alle linee guida della Commissione europea e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, viene presentato oggi, 30 luglio 2025, e mette al centro le persone che quotidianamente contribuiscono alla missione dell’ospedale.

La componente femminile è particolarmente significativa in diverse famiglie professionali: 82% tra laureati sanitari, assistenti sociali e dietisti, 79% tra infermieri e fisioterapisti, 59% tra gli amministrativi e 51% tra i tecnici sanitari. “Il rispetto dell’essere umano e l’attenzione alla sua unicità orientano da oltre trent’anni il nostro operato”, osserva il presidente Carlo Tosti, sottolineando come il Piano sia “una lente utile per promuovere collaborazione e fiducia reciproca”. Per l’Amministratore Delegato e Direttore Generale Paolo Sormani, “la parità di genere è una responsabilità quotidiana” e la sfida dei prossimi anni sarà “rafforzare la presenza femminile nei ruoli di governo e sostenere l’avanzamento delle carriere”; Marta Risari, direttrice Patient Relationship e coordinatrice del documento, richiama l’obiettivo di “valorizzare il talento, tutelare le fragilità e costruire condizioni di benessere”.

Il Piano definisce cinque aree di azione integrate e trasversali: equilibrio vita‑lavoro, leadership e governance, accesso e sviluppo di carriera, integrazione della dimensione di genere nella ricerca, contrasto a discriminazioni e molestie. Tra le iniziative già attive, l’asilo nido aziendale e la scuola dell’infanzia aperti tutto l’anno dalle 7.00 alle 19.30, i cui servizi – insieme a convenzioni di welfare come i campi estivi – sostengono concretamente le famiglie: nel 2024 sono state registrate 221 maternità, +33% sul 2023, e 88 famiglie hanno usufruito del nido.

La Fondazione esercita in modo sinergico assistenza, didattica e ricerca, con oltre 60 Unità operative che erogano prestazioni in SSN, tariffa amica e privatamente; dispone di 348 posti letto in SSN, di due blocchi operatori con 13 sale, tre sale angiografiche e quattro ambulatori chirurgici, percorsi di chirurgia mini‑invasiva e robotica, pronto soccorso, day‑hospital e day‑surgery, un Hospice con assistenza anche domiciliare e due Campus Medical Center (Longoni e Porta Pinciana). È accreditata presso la Joint Commission International come primo Academic Hospital nel Lazio.

