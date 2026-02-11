L'amministrazione Trump ha rimosso la bandiera arcobaleno del Pride dal Stonewall National Monument di New York, il primo monumento per i diritti Lgbt degli Stati Uniti. Per togliere il simbolo del Pride da quello è che è considerato il luogo di nascita del movimento per i diritti della comunità Lgbt negli Usa, l'amministrazione Trump si è appellata ad una direttiva, firmata a gennaio dalla direttrice interna del servizio dei National Park Jessica Parks, che impone che vengano issate nei monumenti solo bandiere americane, militari o delle nazioni tribali.

Le reazioni

Immediata la reazione del sindaco di New York, Zoharn Mamdani che si è detto "oltraggiato" dalla rimozione della bandiera. "New York è il luogo di nascita del moderno movimento per i diritti Lgbtq+ e nessun atto di cancellazione potrà mai cambiare o silenziare questa storia", ha scritto Mamdani su X. Di oltraggio parla anche il leader dei senatori dem, Chuck Schumer, eletto a New York: "Se c'è una cosa che so di questo nuovo tentativo di riscrivere la storia, di provocare divisioni e discriminazioni, è questo, la bandiera tornerà, i newyorkesi faranno in modo che torni".

Anche il presidente del borough di Manhattan, Brad Hoylman-Sigal, ha promesso che sta lavorando per far sventolare di nuovo, già domani forse, la bandiera del Pride: "Potremo essere bloccati, ci potranno essere agenti federali ad impedircelo, ma certamente lo faremo nello spirito di Stonewall".

I precedenti

La rimozione della bandiere non è il primo attacco dell'amministrazione Trump allo storico bar gay di New York, oggetto nel 1969 di un raid della polizia che provocò la reazione, la resistenza e le proteste che durarono giorni da parte della comunità Lgbtq ponendo così le basi per il movimento dei diritti Lgbt, che Barack Obama nel 2016 designò come monumento nazionale, sottolineando che "i nostri parchi nazionali devono riflettere a pieno la storia del nostro Paese, la ricchezza e la diversità e l'unicità dello spirito americano che ci ha sempre definito, cioè l'essere più forti se uniti".

Nel febbraio dello scorso anno, il servizio dei parchi tolse ogni riferimento a persone transgender e queer dalla pagina web del Stonewall monument, che comprende anche il parco intorno al vecchio Stonewall Inn nel Greenwich Village.