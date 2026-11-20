(Adnkronos) - "Vladimir Putin vuole la fine della guerra in Ucraina. Ci sono ottime possibilità". Donald Trump si mostra ottimista sulla soluzione negoziale del conflitto tra Ucraina e Russia. Il presidente degli Stati Uniti ha tenuto oggi, venerdì 21 novembre, una conferenza stampa alla Casa Bianca, all'indomani del vertice trilaterale con il presidente cinese Xi Jinping e Putin di Shenzhen in Cina. Con lui nella briefing room della Casa Bianca il segretario di Stato Marco Rubio e il vicepresidente JD Vance, entrambi tra i possibili candidati repubblicani alla presidenza nel 2028. Tanti i temi toccati la politica estera, le elezioni di Midterm e l'economia.

Trump ha ribadito che, durante il loro incontro bilaterale, Putin ha espresso la volontà di porre fine per via diplomatica alla guerra tra Russia e Ucraina. "I colloqui stanno andando molto bene. Penso che ci siano davvero ottime possibilità di farcela", ha detto il presidente americano.

"Ho chiesto a Putin: 'Avresti iniziato la guerra con me presidente?'. Lui ha detto: 'No, non sarebbe mai successo'. È stata gestita molto male dal nostro Paese" ha detto Trump. "Mi ha molto onorato che il presidente Xi abbia accolto il nostro Paese all'aereo. Non ha accolto me, ha accolto il nostro Paese. Non l'aveva mai fatto prima e questo significa che rispetta il nostro Paese. Ieri sera siamo rientrati da una delle visite presidenziali in Asia di maggior successo della storia americana".

Trump ha poi rivendicato quello che ha definito "il volo più lungo mai effettuato dall'Air Force One", spiegando che il nuovo aereo presidenziale può coprire la tratta senza fermarsi per fare rifornimento. "La Cina è rimasta molto colpita e anche la Russia", ha aggiunto.

"L'Iran vuole un accordo, ma non vuole un accordo che sia accettabile per me" ha detto il tycoon, sostenendo di volere "un vero accordo, non uno fasullo". Ha definito, poi, l'operazione contro l'Iran una "piccola mossa militare".

Trump ha definito "stupidi" quanti criticano i suoi rapporti con il presidente russo Vladimir Putin e con quello cinese Xi Jinping. Il presidente americano ha risposto in conferenza stampa alla Casa Bianca alle critiche per aver chiamato Putin "amico". "Abbiamo un ottimo rapporto. E, tra l'altro, è una cosa positiva - ha detto -. Gli stupidi, alcuni dei quali sono in questa sala, dicono: 'Oh, è terribile. Va d'accordo con loro'. Io vado d'accordo con la Russia. Vado d'accordo con la Cina. Vado d'accordo con molte persone. Con alcune non vado d'accordo".

Secondo Trump, Putin "è in difficoltà in questo momento perché è impegnato in una guerra che sarebbe dovuta durare un giorno e che dura da cinque anni".

Trump lamenta le reazioni della borsa al risultato delle elezioni di Midterm. "Abbiamo perso 4.000 miliardi di dollari dalle elezioni perché il mondo non è contento di chi ha ottenuto buoni risultati al voto" dice riferendosi molto probabilmente all'andamento di Wall Street. "Io non ero sulla scheda - ha aggiunto -. Spero che ve lo ricordiate".

Risponde, poi, a una domanda sulle parole del suo vice Jd Vance, che aveva indicato la guerra con l'Iran tra le cause della sconfitta repubblicana alle elezioni di metà mandato. "Non ho detto che quelle dichiarazioni mi avessero contrariato. Mi sembravano condivisibili". Trump ha aggiunto che, se gli avessero chiesto se rifarebbe la stessa scelta, avrebbe risposto "assolutamente sì, perché non possiamo permettere all'Iran di avere un'arma nucleare".

Tornando sulla vicenda dell'ex amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che vorrebbe "chiedesse scusa pubblicamente e tornasse". "È una brava persona, ha commesso qualche errore, ma resta un uomo brillante", ha aggiunto, rivelando di averne discusso anche con il presidente cinese Xi Jinping, che lo avrebbe lodato a sua volta. Trump, che in precedenza aveva indicato l'ex numero uno di Apple Tim Cook per la guida dell'azienda, ha infine concluso: "Mi piacerebbe molto che gli venisse data una seconda opportunità. Siamo un Paese che crede nelle seconde possibilità".

Sul fronte della denuclearizzazione mondiale, Trump ha ammesso in conferenza stampa alla Casa Bianca che l'obiettivo resta molto complesso, spiegando che sarebbe difficile per gli Stati Uniti impegnarsi a ridurre il proprio arsenale nonostante quanto affermato nella dichiarazione congiunta dopo il trilaterale di Shenzhen. "Sono io a continuare a parlare di denuclearizzazione mondiale, ma è molto difficile", ha dichiarato, aggiungendo: "Se qualcuno venisse a proporre un accordo per dimezzare tutti i nostri arsenali, sarebbe difficile dire di sì, soprattutto quando si è in testa. Quindi non sono sicuro che possa mai accadere. Forse le vedo più come uno strumento di deterrenza".

Trump ha comunque rivendicato l'impegno assunto dalla Cina al vertice di Shenzhen ad avviare "un dialogo per ridurre i rischi nucleari e prevenire la proliferazione delle armi nucleari", definendo l'intesa un "successo" alla luce dei piani di Pechino per ampliare le proprie scorte. "È molto, molto difficile dire: 'Sbarazziamoci delle nostre armi nucleari. Facciamo in modo di non averne più'", ha poi concluso.

Trump minimizza, poi, i disservizi che nell'ultima settimana hanno colpito aeroporti, banche e altri settori: "Sono tutti episodi distinti. Migliaia di aziende stanno aggiornando i loro sistemi in questo momento e, quando lo fanno, possono verificarsi problemi".

Trump ha poi definito "diverso" il caso del blocco delle partenze, disposto la scorsa settimana dalle autorità federali, spiegando che il sistema di gestione del traffico aereo utilizza una tecnologia "antiquata". "Dobbiamo rifare quel sistema", ha aggiunto, esortando il Congresso ad approvare i 50 miliardi di dollari, richiesti dal segretario ai Trasporti Sean Duffy per "avere il miglior sistema al mondo".