Al via il progetto Vi.be, 200 nuovi assunti nel Vino&Beverage - Notizie

Confindustria Sardegna è in prima linea assieme a altre organizzazioni di categoria, per rilanciare la competitività delle filiere sarde del vino. È l' obiettivo di Vi.be Vino & Beverage- Una filiera che impara il futuro, il progetto formativo, il primo in Italia, nato per offrire un'opportunità per chi cerca lavoro e per chi già lavora nel comparto. Si punta alla creazione di 200 nuovi posti di lavoro e la riqualificazione di circa 600 addetti nelle cantine, nei birrifici, negli stabilimenti di acque minerali e di bevande della Sardegna.Costruito insieme alle imprese, risponde a una difficoltà sempre più diffusa, quella di reperire personale qualificato, dai tecnici di cantina ai trattoristi. "Con l'avvio di Vi.Be compiamo un passo concreto nell'attuazione di Filo Sardegna, una misura che abbiamo fortemente voluto per cambiare il modo di concepire la formazione professionale nella nostra Isola - ha detto l' assessora al Lavoro Desirè Manca - vogliamo superare questa distanza, costruendo percorsi formativi che nascano dalle esigenze reali del tessuto produttivo e siano capaci di tradursi in concrete opportunità di lavoro".Per le persone disoccupate sono già disponibili dieci corsi gratuiti, di durata compresa tra 230 e 450 ore, con indennità di 3,50 euro l'ora e tirocinio finale. Le iscrizioni sono aperte fino al 4 dicembre sul portale Sardegna Lavoro. Le competenze acquisite sono certificate e riconosciute su tutto il territorio nazionale. La formazione spazia dalla conduzione del vigneto alla gestione della cantina, ancora, la produzione di birra artigianale, mixology, enogastronomia, logistica, vendite e contabilità e si svolge a Cagliari, Carbonia, Oristano, Lanusei, Nuoro, Sassari, Alghero, Olbia.Secondo la vice presidente di Confindustria Sardegna Meridionale Francesca Argiolas occorre "affrontare questo cambiamento puntando sulla formazione. Fare rete è ciò che permette di costruire competenze condivise e...

Leggi tutto su Ansa Sardegna