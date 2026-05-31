(Adnkronos) - Donald Trump è in "eccellente stato di salute". Ma deve dimagrire. Il presidente degli Stati Uniti si è sottoposto in settimana al checkup al Walter Reed National Military Medical Center. Il medico personale del presidente americano, il capitano della Marina Sean Barbabella, dopo il controllo medico riassume i risultati dei controlli in un rapporto diffuso dalla Casa Bianca. Trump, che tra un paio d'anni compie 80 anni e non conuma alcol, presenta una "forte funzionalità cardiaca, polmonarie, neurologica e generale", ed è "pienamente idoneo a svolgere tutte le funzioni di Comandante in capo e Capo di Stato". Il medico riferisce che l'età cardiaca del presidente è "circa 14 anni inferiore alla sua età anagrafica" e che il paziente ha ottenuto un punteggio di "30 su 30" al test cognitivo Montreal Cognitive Assesment.

La nota stonata, a giudicare dal report, è rappresentata dalla bilancia: Trump pesa attualmente di 108 chilogrammi, sei in più rispetto all'anno precedente. Barbabella ha fornito al presidente "consigli preventivi, inclusi suggerimenti su dieta, attività fisica e perdita di peso". E' noto che il presidente apprezzi i menù dei fast food e le bevande zuccherate, con una predilezione particolare per la Diet Coke.

Trump non ha mai nascosto lo scarso feeling con l'attività fisica. Il numero 1 della Casa Bianca pratica il golf ma si presenta sul green senza alcun tipo di preparazione atletica: il tapis roulant, ha detto in passato, è noioso. Negli ultimi mesi, le condizioni di salute del presidente sono finite sotto i riflettori per i dettagli catturati da foto e telecamere. Trump ha mostrato lividi sulle mani e caviglie gonfie. Nel rapporto di Barbabella si segnala anche una "lieve infiammazione dei tessuti molli sulle mani dovuta alle frequenti strette di mano e all'uso di aspirina" e un "lieve gonfiore agli arti inferiori", in miglioramente rispetto ad aprile 2025.

Trump gonfia i muscoli evidenziando i risultati in particolare del test cognitivo. "I risultati della mia visita medica, effettuata al Walter Reed Military Medical Center e appena pubblicati, sono stati eccezionali. A differenza di altri presidenti degli Stati Uniti, nessuno dei quali ha mai sostenuto un test cognitivo approvato e di elevata difficoltà, ho ottenuto un punteggio perfetto di 30 su 30, considerato "intelligenza estrema". I Democratici sono davvero sorpresi? In realtà, questo è il mio quarto test di questo tipo, tutti perfetti, ovvero 120 risposte corrette su 120 domande!", scrive su Truth. "È molto raro che qualcuno ottenga un punteggio perfetto, soprattutto se raggiunto quattro volte di seguito. Tutti i candidati alla presidenza e alla vicepresidenza dovrebbero essere obbligati a sostenere test cognitivi di elevata difficoltà. Il Congresso e i democratici dovrebbero esigerlo", conclude.