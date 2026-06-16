(Adnkronos) - Siparietto distensivo al G7 tra il presidente Usa Donald Trump e la premier Giorgia Meloni. "Sono stato abbandonato..." punzecchia il tycoon, rivolgendosi al cancelliere tedesco Friedrich Merz. "Siamo sempre stati amici!", replica la presidente del Consiglio con una battuta.

Un botta e risposta che smorza le recenti tensioni sul dossier iraniano, il tutto sotto gli occhi del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.

"Ho smesso di fumare un mese fa...". Meloni si concede poi qualche battuta sul suo tormentato rapporto con caffè e nicotina durante un colloquio informale con alcuni leader. "Ho dovuto prendere un caffè per svegliarmi", confida la premier a margine dei lavori. "E una sigaretta?", le domanda il cancelliere tedesco Friedrich Merz. "No, ho smesso... un mese fa", risponde Meloni, incassando i complimenti della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. Decisamente più "longevo", invece, il digiuno da tabacco di Antonio Costa: "Io", interviene il presidente del Consiglio europeo, "ho smesso ben 21 anni fa".