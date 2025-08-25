Trump attacca Abc e Nbc: "Ramo dei Democratici, sono favorevole a revoca licenza"

(Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato di revocare le licenze delle emittenti televisive Nbc e Abc, accusandole di "faziosità" e di rappresentare "una vera minaccia" per la democrazia americana. In un lungo post su Truth Social, Trump ha attaccato duramente le due reti: "Nonostante un’altissima popolarità e, secondo molti, tra i migliori otto mesi della storia presidenziale, Abc e Nbc ‘fake news’, due delle reti peggiori e più faziose della storia, danno il 97% di notizie negative su di me".

Il presidente ha inoltre accusato entrambe le emittenti di essere "un ramo del Partito Democratico" e ha rilanciato l’idea che "secondo molti, la Commissione Federale delle Comunicazioni (Fcc) dovrebbe revocare loro le licenze", aggiungendo: "Sono così faziose e bugiarde che rappresentano una vera minaccia per la nostra democrazia". Poco dopo, con un secondo post sempre su Truth, Trump ha proposto che Abc e Nbc paghino "milioni di dollari all’anno" per mantenere le loro licenze.

"Dovrebbero perdere le licenze per la loro copertura ingiusta di repubblicani e/o conservatori", ha ribadito, insistendo che "come minimo, dovrebbero pagare una fortuna per avere il privilegio di usare le onde più preziose in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento". Trump ha infine concluso affermando che "il giornalismo corrotto non dovrebbe essere ricompensato, ma sradicato". Le dichiarazioni arrivano dopo mesi di scontri con i principali media statunitensi e seguono l’accordo da 15 milioni di dollari raggiunto lo scorso luglio con Abc per chiudere un contenzioso per diffamazione.

