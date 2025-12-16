Truffe ad anziani, blitz carabinieri in tutta Italia: 21 arresti
I carabinieri del comando provinciale di Genova, su delega della procura di Napoli, dalle prime ore di questa mattina, stanno conducendo una vasta operazione su tutto il territorio nazionale, volta a smantellare un’organizzazione criminale, con base operativa e logistica nella città di Napoli, dedita alla commissione di truffe in danno di anziani. In particolare, i carabinieri stanno eseguendo 21 misure cautelari emesse dal tribunale del capoluogo campano su richiesta della locale procura.
