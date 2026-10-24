Triathlon internazionale a Pula con il Challenge Forte Village - Notizie

Triathlon internazionale sabato 24 e domenica 25 a Santa Margherita di Pula per la dodicesima edizione del Challenge Forte Village. In gara oltre 500 atleti. Con 60 professionisti provenienti da dodici nazioni.Sia nella gara maschile sia in quella femminile torneranno i vincitori dell'edizione 2025, Lasse Nygaard Priester (Germania) e Sara Sandrini (Italia), pronti a difendere i rispettivi titoli.Tra gli uomini, oltre a Priester, figurano Tom Hug (Germania), vincitore del Challenge Peguera-Mallorca 2024, Louis Buttrick (Regno Unito), terzo assoluto al Forte Village nel 2025; Joran Driesen (Belgio), Pierre Dupuy (Francia), primo al Challenge Vieux Boucau 2026 e del Gérardmer XL 2026, Joshua Lewis (Regno Unito) e Ruben Zepuntke (Germania) oltre a Gabor Faldum (Ungheria) e Florent Lefebvre (Francia). Tra gli italiani sono attesi Andrea Figini e Federico Murero. In campo femminile, Sandrini torna dopo il titolo italiano di media distanza conquistato nel 2024, del quarto posto agli Europei della stessa stagione e della medaglia d'argento agli Europei 2026. Tra le atlete attese anche Daniela Kleiser (Germania), Justine Guérard (Francia), vincitrice del Challenge Sanremo 2025.La rappresentanza italiana comprende inoltre Ilaria Zane, in passaggio dal triathlon olimpico alle distanze più lunghe, Lilli Gelmini, sesta al Forte Village nel 2025, Denise Cavallini, Valentina D'Angeli e Nicoletta Santonocito.Oggi si parte alle 10 con il Triathlon Sprint: 750 metri di nuoto, 20 chilometri in bicicletta in direzione di Pula e 5 chilometri di corsa, su due giri all'interno del resort. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17 sarà la volta del Duathlon Kids, dedicato ai ragazzi dai 6 ai 15 anni. Il ritrovo è fissato alle 14:30 a Piazzetta Enzo, all'interno del Forte Village: i partecipanti saranno accompagnati da Fabio Aru verso l'area di gara.Dalle 8 di...

Leggi tutto su Ansa Sardegna