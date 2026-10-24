Artigianato, la Sardegna terza in Italia per crescita - Notizie

L'artigianato sardo continua la crescita e conquista il terzo posto in Italia, dietro a Valle d'Aosta e Trentino, per tasso di incremento del settore nel terzo trimestre dell'anno. Tra luglio e settembre, infatti, le imprese artigiane dell'isola hanno registrato 445 nuove iscrizioni e 333 cessazioni, con un saldo positivo di 112 attività e un tasso di crescita dello 0,33%. Al 30 settembre, lo stock artigiano complessivo ha raggiunto quota 33.858 imprese.Dati che collocano la Sardegna sul podio nazionale, alle spalle della Valle d'Aosta (+0,79%) e del Trentino-Alto Adige (+0,37%), e davanti a regioni come Lazio (+0,31%) e Friuli-Venezia Giulia (+0,30%). Sono questi i dati relativi alla demografia delle imprese artigiane sarde nel terzo trimestre di questo 2026, elaborati dall'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, su fonte Movimprese e dati Infocamere-UnionCamere."Pur essendo variazioni percentuali contenute, per il nostro settore rappresentano dei segnali positivi e consolidano una tendenza che va avanti da parecchi trimestri - commenta Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna - anche in considerazione del fatto che a livello nazionale il ritmo di crescita dell'artigianato rallenta, al contrario, la nostra Isola consolida la propria capacità di generare nuove attività e continua a migliora i risultati. Un andamento che valorizza il ruolo delle imprese artigiane nell'economia regionale, pur lasciando emergere differenze territoriali che richiedono attenzione - continua Meloni - la sfida, ora, è trasformare questo slancio in una crescita duratura, sostenendo la nascita di nuove imprese, la continuità delle attività esistenti e la capacità dell'artigianato di creare lavoro e mantenere vive le comunità locali"."Dietro questi numeri ci sono persone, famiglie, competenze e progetti imprenditoriali che contribuiscono ogni giorno a creare lavoro e ricchezza. È un patrimonio che merita attenzione e rispetto - aggiunge - non dobbiamo,...

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