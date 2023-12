Tre mesi in più per il mercato tutelato dell’energia. Adiconsum agli utenti: “Non lasciate il porto sicuro”

Oristano

Appello del presidente regionale dell’associazione dei consumatori, Giorgio Vargiu

Slitterà di altri tre mesi la fine del mercato tutelato dell’energia elettrica. Lo ha disposto l’Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Per assicurare uno svolgimento coerente del processo del “fine tutela” per i clienti domestici non vulnerabili, è stata fissata al 1° luglio 2024 (rispetto al previsto 1° aprile) la data di attivazione del servizio a tutele graduali.

Proprio nelle tutele graduali finiranno gli utenti domestici non vulnerabili che ancora non avranno scelto il mercato libero al momento del “fine tutela”.

“Ai 10 milioni di utenti che ancora oggi sono nel mercato tutelato”, ha detto il presidente di Adiconsum Sardegna, Giorgio Vargiu, “diciamo di rimanerci. Quando finirà, si avranno comunque tre anni di tempo per scegliere. E nel frattempo gli utenti avranno la garanzia di una tariffa certa e del rispetto di condizioni contrattuali previste dall’Arera”.

Ai 21 milioni di utenti che invece hanno scelto il mercato libero Vargiu consiglia di fare marcia indietro. “Siete ancora in tempo per tornare nel mercato tutelato”, ha spiegato il presidente dell’associazione regionale dei consumatori, “facendo dietrofront adesso avrete poi la possibilità di scegliere più avanti come comportarvi. Chi al 1° luglio si troverà nel mercato in tempesta, è bene ricordarlo, non avrà più modo di tornare nel porto sicuro”.

“Il mercato libero dell’energia elettrica non è mai stato conveniente”, ha aggiunto Vargiu, “lo evidenzia anche uno studio dell’Arera. Le tariffe del mercato libero sono mediamente il 23% più alte rispetto a quelle del mercato tutelato. Inoltre, voglio ricordare che sono 14 milioni gli utenti che hanno subito raggiri e pratiche commerciali scorrette da operatori del mercato libero dell’energia. Per questo motivo ci tengo a lanciare un nuovo appello al Governo: lasciate ai cittadini il diritto e il potere di scegliere”.

Per il gas, la fine del mercato tutelato è invece prevista per il 10 gennaio 2024. “Anche in questo caso scatteranno le tutele graduali”, ha concluso il presidente di Adiconsum Sardegna. “Il consiglio che diamo, cioè di non lasciare il porto sicuro, è valido anche per il gas”.