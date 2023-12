Guardia medica a Oristano: “Superare il muro contro muro con il direttore della Asl”

Oristano

L’assessore regionale alla Sanità lancia un appello ai colleghi, tramite il presidente dell’Ordine Antonio Sulis

Un richiamo a responsabilità, etica e deontologia per i medici oristanesi iscritti all’Ordine è arrivato dall’assessore regionale alla Sanità, Carlo Doria, presente questa mattina a Oristano per l’incontro promosso dal prefetto, Salvatore Angieri, per affrontare l’emergenza salute.

Precisando di parlare “più da medico che da assessore”, Doria ha esortato i colleghi a evitare il “muro contro muro” contro il direttore generale della Asl: “Conto molto sul presidente dell’Ordine dei medici, spero che richiami tutti i colleghi alla responsabilità”.

“Non si può fare un muro contro muro contro il direttore generale della Asl e non garantire un servizio importante come la Guardia medica della città di Oristano”, ha detto Carlo Doria.

Giovedì, 21 dicembre 2023