Tramatza, chiusura al traffico del ponte sul Rio Mannu

Il prossimo 4 luglio, il ponte sul Rio Mannu, situato al chilometro 9+080 della strada provinciale 15, all’ingresso dell’abitato di Tramatza, sarà chiuso al traffico veicolare. La chiusura avverrà a partire dalle ore 9 e durerà fino alla conclusione delle prove di carico. Questa misura si rende necessaria per garantire la sicurezza durante l’esecuzione delle prove, che sono fondamentali per valutare la tenuta e la stabilità del ponte. Tuttavia, il transito sarà consentito ai mezzi di linea del trasporto pubblico e ai mezzi di soccorso, per assicurare la continuità dei servizi essenziali e la pronta risposta in caso di emergenze. Se durante le prove di carico dovessero emergere la necessità di ulteriori limitazioni sul tratto stradale interessato, queste verranno tempestivamente comunicate attraverso l’emissione di nuove ordinanze. Al termine delle prove, la normale circolazione veicolare sarà ripristinata automaticamente, senza bisogno di ulteriori comunicazioni. I residenti e gli utenti della strada sono dunque invitati a prestare attenzione alle indicazioni fornite e a programmare i propri spostamenti tenendo

