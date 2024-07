Tragico incidente sulla strada di Orani, muore un 62enne

Un tragico incidente stradale si è verificato ieri sera, intorno alle 23:45, lungo la strada statale 131 Dcn, al chilometro 43,3, in direzione Nuoro, nel territorio di Orani. La squadra 1A del Comando provinciale di Nuoro è intervenuta sul posto, dove è stata trovata un’auto gravemente danneggiata nella parte anteriore, ferma sul ciglio della strada. Non lontano dalla vettura, le forze dell’ordine hanno rinvenuto il corpo senza vita del conducente, un uomo di 62 anni di nazionalità senegalese. Sulla carreggiata erano presenti sette pecore morte, che erano state investite dall’auto. Un’ambulanza medicalizzata del 118-Areus è giunta sul luogo dell’incidente e non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Presenti anche la Polizia Stradale di Nuoro e Orosei, insieme a una pattuglia dei carabinieri della stazione di Ottana, che hanno condotto le indagini preliminari e gli accertamenti necessari. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che l’uomo abbia accidentalmente investito gli animali mentre guidava. Dopo essersi fermato e sceso dal veicolo per controllare i danni, sarebbe stato travolto da un

