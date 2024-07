Cabras, l'addio a Maria Maddalena Corona

Cabras è in lutto per la scomparsa di Maria Maddalena Corona, morta nelle scorse ore all’età di 95 anni. L’anziana era stimata e amata per la sua bontà e la sua profonda devozione, essendo una fervente terziaria francescana. La sua vita è stata pervasa dalla fede, che l’ha guidata fino all’ultimo giorno. In una coincidenza significativa, Maria Maddalena è venuta a mancare proprio nel giorno dedicato alla Santa di cui portava il nome. L’annuncio della sua scomparsa è stato dato dalle figlie Rosetta, Gabriella, Maria Assunta e Paola, insieme ai generi, alle sorelle, ai fratelli, ai cognati, alle cognate, ai nipoti, ai pronipoti e ai familiari tutti. I funerali si svolgeranno questo pomeriggio, alle ore 16, presso la Chiesa dello Spirito Santo di Cabras, con la celebrazione della Santa Messa in sua memoria. In questo momento di dolore, la famiglia ha espresso un particolare ringraziamento alla dottoressa Maria Antonietta Dessì. Insieme a lei, i familiari hanno ringraziato tutte le persone che hanno offerto il loro sostegno e la loro

