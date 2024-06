Tragedia sul lavoro a Santa Giusta, muore un camionista di 60 anni

Un tragico incidente sul lavoro si è verificato nella serata di ieri a Santa Giusta, in località Cirras. Franco Arras, un camionista di 60 anni, ha perso la vita schiacciato dalla cabina del suo camion durante dei lavori di manutenzione sul suo terreno. Nonostante i soccorsi immediati, per Franco Arras non c’è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo stava lavorando nel suo terreno quando, per cause ancora da accertare, la cabina del suo camion si è rovesciata, travolgendolo fatalmente. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori del 118-Areus, i vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente. Il paese di Santa Giusta è sotto shock per la perdita di Franco Arras, conosciuto e rispettato da molti. Le autorità competenti stanno ora esaminando le circostanze dell’incidente per determinare se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza e se vi siano responsabilità precise. L’episodio mette nuovamente in luce l’importanza della sicurezza sul

