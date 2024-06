Tragedia in spiaggia a Is Arenas, muore 60enne: la ricostruzione

Tragedia nella tarda mattinata di ieri nella zona settentrionale di Is Arenas, a Narbolia, dove un turista tedesco di 60 anni, ospite del camping Bella Sardinia, è morto. Il bagnino del lido ha tentato il salvataggio, ma al momento dell’estrazione l’uomo era già privo di sensi. La causa del decesso sembra essere un infarto, non annegamento. È probabile che l’uomo si sia stancato eccessivamente cercando di raggiungere la riva. La Capitaneria di Porto di Oristano è stata avvertita quando il bagnante è stato visto in difficoltà. Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori del 118-Areus, il tentativo di salvataggio è stato vano a causa del mare agitato. Diversi sforzi di rianimazione sono stati fatti dopo il recupero dell’uomo, ma senza successo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del comando provinciale di Oristano. Il tratto di mare presso Is Arenas è notoriamente pericoloso, specialmente con venti forti. Le correnti imprevedibili e i mulinelli rendono le acque difficili da navigare, spingendo i bagnanti verso il fondo anziché verso

