Tragedia in mare a Cuglieri, un morto e un ferito

Un tragico incidente si è verificato nelle acque tra Santa Caterina di Pittinuri e Su Riu, sulla costa di Cuglieri, dove un uomo è morto e un altro bagnanti è stato soccorso in condizioni ancora da chiarire. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio, quando alcuni testimoni hanno notato i due in difficoltà tra le onde. Immediato è stato l’intervento della Guardia costiera, dei vigili del fuoco e degli operatori del 118, ma nonostante gli sforzi dei soccorritori, uno dei due non ce l’ha fatta. Non si esclude che i due possano essere precipitati da una scogliera. Le operazioni di salvataggio sono proseguite a lungo, con tentativi di rianimazione effettuati sul posto, ma per la vittima non è stato possibile fare nulla. Al momento, le forze dell’ordine non hanno rivelato le identità delle persone coinvolte e non hanno comunicato le condizioni dell’altro bagnante, trasportato d’urgenza in ospedale per ulteriori accertamenti. La dinamica dell’incidente resta ancora poco chiara. Si sospetta che le correnti marine, spesso imprevedibili in quella zona, possano aver

