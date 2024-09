Cuglieri, nell'arrampicata cade in mare e muore: cosa è successo

Nel pomeriggio di oggi si è verificato un drammatico incidente nella località di Santa Caterina di Pittinuri, lungo la costa di Cuglieri. Un turista tedesco di 35 anni ha perso la vita dopo essere caduto in mare durante un’arrampicata. La dinamica dell’incidente rimane avvolta nel massimo riserbo, mentre le forze dell’ordine stanno indagando su quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava scalando una delle affascinanti scogliere della zona insieme a un’amica. Durante l’arrampicata, ha improvvisamente perso l’equilibrio, precipitando dalle rocce e finendo in acqua. L’amica, nonostante il panico, ha reagito prontamente: si è tuffata in mare per cercare di soccorrerlo, mantenendolo a galla fino all’arrivo dei soccorsi. Tuttavia, non è chiaro se il giovane abbia subito un trauma alla testa o se abbia avuto un malore, poiché è scomparso dai sensi poco dopo la caduta. Immediatamente allertati, i vigili del fuoco di Oristano e i colleghi di Cagliari, supportati da un elicottero, sono giunti sul posto per le operazioni di soccorso. Anche la Capitaneria di Porto ha

