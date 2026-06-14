(Adnkronos) - Tre persone sono morte e una risulta dispersa in seguito alla collisione avvenuta oggi tra un grande catamarano con a bordo oltre 120 persone e una barca a vela nel Mar Adriatico, al largo delle coste croate. Lo hanno annunciato le autorità di Zagabria. L'incidente è avvenuto nelle acque tra le isole croate di Šolta e Brač, quando un'imbarcazione passeggeri gestita da una compagnia privata croata si è scontrata con una barca a vela battente bandiera francese, che è poi affondata, ha precisato il ministero degli Affari Marittimi e dei Trasporti croato.

Al momento dell'incidente, a bordo del catamarano si trovavano 118 passeggeri e sette membri dell'equipaggio. A bordo della barca a vela c'erano otto persone: tre sono morte, una risulta dispersa, mentre gli altri quattro passeggeri sono stati tratti in salvo in mare. Non sono state specificate la nazionalità delle vittime né la dinamica dell'incidente. Il quotidiano regionale Slobodna Dalmacija ha riportato, citando fonti non ufficiali, che le vittime erano ceche.