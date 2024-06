Cronaca Era in vacanza in un campeggio lungo la spiaggia

Il personale del campeggio con Carabinieri e militari della Guardia costiera accanto al corpo dello sventurato turista sulla spiaggia di Is Arenas

Narbolia

Tragedia questa mattina lungo la spiaggia di Is Arenas. Un turista straniero, del quale per il momento non sono state rese note le generalità, è morto in mare poco prima delle 13.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo nuotava non lontanto dalla riva. Ad un tratto si è visto che era in difficoltà, forse a causa del mare mosso o forse per un malore.

Il personale del campeggio Bella Sardinia, dove il turista alloggiava, l’ha raggiunto e l’ha riportato in spiaggia. Ma non è stato possibile rianimarlo.

A Is Arenas è arrivata poco dopo un’ambulanza del 118 ma anche il personale sanitario non ha potuto fare nulla.

