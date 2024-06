Suni



Produzioni originali e ospiti di prestigio dal 20 al 23 giugno



Appuntamento in Planargia dal 20 al 23 giugno per “SUN T Festival dell’Ovest – Silenzio, silenzi”. Una rassegna articolata in quattro giornate, tra Suni e Tinnura, che intende osservare e raccontare il paesaggio musicale, letterario e poetico contemporaneo. SUN T si candida a divenire un evento stabile con una rassegna concertistica di qualità e di meditate novità, il cui cartellone sarà costituito da grandi artisti impegnati nella ricerca musicale colta ed extra colta.

Il carattere modulare del Festival si oppone a qualunque barriera di tipo stilistica o formale, a favore di proposte anche distanti tra loro. Gli artisti, scrittori, musicisti e compositori, sono chiamati a ricercare attorno al silenzio, tema di questa edizione.

“Abbiamo lavorato a un progetto di qualità ispirato al silenzio”, dice Battista Giordano, responsabile con Luca Urgu della direzione artistica, “scomponendo la qualità dal glamour e la solidità progettuale dal brusio spettacolare, nella speranza di offrire un programma attento al contenuto che favorisca l’incanto e nel contempo la riflessione. All’interno del nutrito cartellone, vorrei segnalare il concerto in esclusiva per il Festival della grande pianista Silvia Cappellini Sinopoli, nome autorevolissimo e testimone