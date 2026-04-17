Due reperti archeologici trafugati e battuti all'asta a New York
sono stati recuperati e riportati in Sardegna. Si tratta di una
statuina femminile preistorica di pietra alta circa 35 cm e di un
bronzetto nuragico frammentario, alto poco più di 8 cm.
I reperti, che fanno parte di un più ampio
nucleo di 129 manufatti restituiti all'Italia dal District attorney
di New York, a seguito di un'importante operazione di cooperazione
internazionale finalizzata al contrasto del traffico illecito di
beni culturali, sono stati consegnati oggi al Museo archeologico di
Nuoro dal luogotenente Mauro Lai, del Nucleo tutela patrimonio
culturale di Cagliari, competente per l'intero territorio della
Sardegna, alla presenza della direttrice regionale Musei nazionali
Sardegna, Melissa Ricetti.
La statuina femminile appartiene alla tipologia
a forma di croce, cosiddetta "cruciforme a placca intera", tipica
dell'ultima fase del Neolitico. Le dimensioni notevoli ne fanno uno
degli esemplari più grandi finora noti. La scultura, sebbene
ricomposta, è sostanzialmente completa, condizione molto rara per
questa classe di manufatti.
Il bronzetto nuragico rappresenta un arciere:
l'arco è appoggiato sulla spalla sinistra, mentre la mano destra,
oggi mancante, doveva essere sollevata in gesto di saluto. Il
reperto è databile tra la fine dell'età del Bronzo e l'inizio
dell'età del Ferro. L'assegnazione dei due reperti al Museo
archeologico nazionale di Nuoro è stata valutata dal Tavolo di
lavoro per la destinazione dei beni archeologici rientrati nel
territorio nazionale e per la ricognizione dei reperti sequestrati
nei musei e luoghi della cultura statali.
"La statuina preistorica, per dimensioni e stato
di conservazione, si colloca tra le più importanti del patrimonio
archeologico sardo; il bronzetto di arciere, con le lunghe trecce
che cadono sul petto protetto da una placca, richiama esemplari
simili non solo della produzione bronzistica,...
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