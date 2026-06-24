(Adnkronos) - Torna domenica 12 luglio l'appuntamento con MirabilAvis, la giornata speciale che unisce divertimento, solidarietà e sensibilizzazione alla cultura del dono. L'iniziativa, giunta quest'anno alla sua nona edizione, nasce dalla collaborazione tra Mirabilandia e Avis Provinciale Ravenna con l'obiettivo di promuovere l'importanza della donazione di sangue e plasma coinvolgendo donatori, famiglie e nuovi potenziali volontari in una grande festa all'insegna della condivisione. Per l'occasione, tutti gli iscritti a un'Associazione italiana dei donatori che si presenteranno all'Info Point dedicato, allestito all'ingresso del Parco, esibendo la propria tessera associativa, potranno accedere alla tariffa promozionale di soli 21,90 euro. La speciale agevolazione sarà estesa anche ai loro accompagnatori, fino a un massimo di tre amici o familiari, anche non donatori. MirabilAvis rappresenta un'importante opportunità per avvicinare nuove persone al mondo del volontariato e della donazione: la stessa tariffa promozionale sarà infatti riservata anche a chi desidera diventare donatore. Per candidarsi sarà possibile compilare in anticipo il modulo 'Iscrizione online' disponibile sul sito di Avis Emilia-Romagna oppure presentarsi direttamente il giorno dell'evento presso l'Info Point Avis situato all'ingresso del Parco, lasciando i propri dati e manifestando il proprio interesse a entrare nella grande famiglia dei donatori.

“Siamo orgogliosi di rinnovare anche quest'anno la collaborazione con Avis Provinciale Ravenna per un'iniziativa che rappresenta perfettamente i valori di condivisione e attenzione verso la comunità che Mirabilandia intende promuovere - dichiara Sabrina Mangia, Managing Director di Mirabilandia. - MirabilAvis è diventato negli anni un appuntamento molto atteso, capace di coniugare il divertimento con un importante messaggio di solidarietà. Offrire ai donatori e a chi desidera avvicinarsi al mondo della donazione una giornata speciale all'interno del Parco significa contribuire concretamente alla diffusione di una cultura del dono che genera valore per l'intera collettività”.

“Anche quest'anno abbiamo scelto di mantenere il colore giallo come elemento distintivo di MirabilAvis. Una scelta che non è casuale: il giallo richiama il plasma, una risorsa preziosa e sempre più necessaria per il sistema sanitario - dichiara Renzo Angeli, presidente Avis Provinciale Ravenna - MirabilAvis rappresenta per noi un'occasione straordinaria per incontrare migliaia di persone, sensibilizzarle e raccontare quanto un semplice gesto possa fare la differenza nella vita di tanti pazienti. Il nostro obiettivo è continuare a diffondere questa cultura della solidarietà e contribuire a rendere la raccolta di plasma sempre più adeguata ai bisogni del territorio e del Paese”.