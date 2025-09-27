Torino, pro Pal verso l'aeroporto: manifestanti vicini alle reti. Scontri con la polizia

(Adnkronos) - Scontri tra manifestanti e forze dell’ordine oggi, sabato 27 settembre, al corteo pro Palestina di Torino. Partito da piazza Crispi, il serpentone ha percorso le vie della periferia nord del capoluogo piemontese e si è poi diretto lungo la strada dell’aeroporto per raggiungere lo scalo di Caselle. Ma un ingente schieramento di forze dell’ordine ha impedito ai manifestanti di proseguire.

Qui è scattata la guerriglia con lanci di bottiglie, fumogeni, grossi petardi e sassi contro gli agenti che hanno risposto con manganelli, idranti e lancio di lacrimogeni. Bloccato, il corteo ora sta marciando verso il centro della città.

Una cinquantina di manifestanti pro Palestina, che si erano dati appuntamento a Borgaro Torinese, hanno raggiunto l'aeroporto di Caselle e si sono avvicinati alle reti attraversando i campi limitrofi.

La manifestazione pro Palestina che nelle intenzioni voleva raggiungere l'aeroporto di Torino Caselle non ha creato disagi all’operatività dello scalo dove, però, nel terminal possono entrare solo coloro che sono muniti di biglietto. L’aeroporto, tuttavia, è molto affollato poiché molti passeggeri, seguendo le indicazioni pubblicate da un paio di giorni sul sito che invitava a recarsi con largo anticipo per motivi di ordine pubblico sono già presenti nell’aerostazione.