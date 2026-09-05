Tocco di mano di Lobotka, Chivu chiede rigore: proteste in Inter-Napoli
(Adnkronos) - Polemiche e proteste in Inter-Napoli. Oggi, sabato 5 settembre, i nerazzurri hanno sfidato gli azzurri a San Siro nella terza giornata di Serie A, in una partita segnata da un contestato episodio arbitrale. A inizio secondo tempo la squadra di Chivu ha chiesto un calcio di rigore per un presunto tocco di mano di Lobotka dopo un rimpallo con Barella.
Succede tutto a inizio ripresa. L'Inter mette un pallone nell'area del Napoli e Barella va a contrasto con Lobotka, la sfera rimbalza sul terreno di gioco e sembra finire sulla mano larga del centrocampista azzurro, con quello di Chivu che si ferma subito per protestare.
Le immagini non chiariscono del tutto l'episodio: alcune sembrano indicare il tocco di mano di Lobotka, mentre altre sembrano 'scagionare' il regista slovacco. Tante, in ogni caso, le proteste nerazzurre.
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it