(Adnkronos) - Massimo Ghini tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2026. La notizia è stata condivisa oggi sabato 5 settembre sul profilo Instagram della trasmissione. In un video l'attore saluta Milly Carlucci: "Sto arrivando, non ti preoccupare".

"Sono felicissimo , ce l'abbiamo fatta", dice ancora Ghini scherzandso sul suo 'approdo' alla nuova stagione del programma al via il 3 ottobre su Rai1.

Alberto Ravagnani, l'ex prete oggi influencer, era l'ultimo nome in ordine di tempo ad aggiungesri al nuovo cast prima di Massimo Ghini. Confermati i nomi di Monica Guierritore, Manuela Moreno, Anna Safroncik, Jimmy Ghione, Riccardo Rossi, Noemi Bocchi, Eugenio Finardi, Aurora Ramazzotti e Alessandro Matri.

Sul fronte dei maestri invece è stata confermata Giada Lini, che si unisce ai nomi già annunciati. Tra i professionisti ci sono Anastasia Kuzmina, Erika Martinelli, Giovanni Pernice e Nikita Perotti. Tra le new entry di questa edizione ci sono Gioia Giovanatti, Leonardo Lini e Rebecca Gabrielli.